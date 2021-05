So heizt die Digitalisierung die Klimakrise an

Der Stromverbrauch der Rechenleistungen hat sich in nur einem Jahr verdoppelt

Die Berechnung der kryptografischen Schlüssel ist sehr aufwendig. Für die Berechnung eines Blockes bekommt man Bitcoins bezahlt. Also kann man mit Rechenleistung Geld verdienen. Lasst uns die Computer hochfahren und Bitcoins schürfen. Dies war nur für die ersten Blöcke möglich. Heute rechnen gigantische Spezialcomputer in großen Rechnerfarmen an diesen kryptografischen Schlüsseln. So steigt der Stromverbrauch mit der Zahl der Blöcke in der Kette massiv an.