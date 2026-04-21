Arlbergbahnstrecke am Wochenende gesperrt

Arbeiten beginnen Samstagfrüh

Die Sperre beginnt am Samstag, 8.30 Uhr, und endet am Sonntag um 16 Uhr. „Im Rahmen der Wochenendsperre werden notwendige Erhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Dazu zählen – je nach Bauabschnitt – Arbeiten an Gleisen und Weichen, Inspektionen und Instandsetzungen an der Bahninfrastruktur sowie vorbereitende bzw. abschließende Tätigkeiten für laufende Modernisierungsvorhaben entlang der Strecke“, so die ÖBB.