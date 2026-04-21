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Wegen Bauarbeiten

Arlbergbahnstrecke am Wochenende gesperrt

Tirol
21.04.2026 10:54
Aufgrund von Instandhaltungsarbeiten muss die Bahnstrecke gesperrt werden.
Aufgrund von Instandhaltungsarbeiten muss die Bahnstrecke gesperrt werden.(Bild: ÖBB/Sailerbrothers)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Zugfahrer aufgepasst! Die weitgehend eingleisige Arlbergbahnstrecke wird am kommenden Wochenende gesperrt – aufgrund von notwendigen Instandhaltungsarbeiten. Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) stellen ein Ersatzangebot mit Bussen sicher, hieß es.

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Zwischen den Bahnhöfen Ötztal in Tirol und Bludenz in Vorarlberg werden am Samstag und am Sonntag keine Züge verkehren, teilten die ÖBB mit. Ein Schienenersatzverkehr wird sowohl für den Nah- als auch für den Fernverkehr eingerichtet, Nachtreisezüge werden großräumig umgeleitet.

Die Ersatzbusse seien so geplant, dass „Anschlüsse bei normalen Straßenverhältnissen erreicht“ werden. Den Fahrgästen empfiehlt man, mehr Reisezeit einzuplanen und vor Fahrtantritt Informationen einzuholen.

Samstag und Sonntag werden umfassende Arbeiten durchgeführt.
Samstag und Sonntag werden umfassende Arbeiten durchgeführt.(Bild: ÖBB/Sailerbrothers)

Arbeiten beginnen Samstagfrüh
Die Sperre beginnt am Samstag, 8.30 Uhr, und endet am Sonntag um 16 Uhr. „Im Rahmen der Wochenendsperre werden notwendige Erhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Dazu zählen – je nach Bauabschnitt – Arbeiten an Gleisen und Weichen, Inspektionen und Instandsetzungen an der Bahninfrastruktur sowie vorbereitende bzw. abschließende Tätigkeiten für laufende Modernisierungsvorhaben entlang der Strecke“, so die ÖBB.

Schienenersatzverkehr

  • Fernverkehr: Schienenersatzverkehr zwischen den Bahnhöfen Ötztal und Bludenz bzw. Sargans und retour. In Sargans besteht Anschluss nach/von Zürich. Für die Tagesrandzüge RJX168 und RJX161 fährt ein Schienenersatzverkehrsbus im Abschnitt Ötztal-Zürich. Nachtreisezüge (NJ/EN) werden großräumig umgeleitet.
  • Nah- und Regionalverkehr: Zwischen Ötztal und Landeck-Zams werden ebenfalls Ersatzbusse eingesetzt.

„Stabilität der Anlagen sichern“
Außerdem werde die Sperre für weiterführende Baumaßnahmen am Bahnhof Schönwies (Bezirk Landeck) genutzt. Ziel sei es, die Stabilität der Anlagen zu sichern und die Leistungsfähigkeit der Arlbergachse für Personen- und Güterverkehr zu erhalten, hieß es weiter.

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