Salzburger Schwimmhoffnung hat eine neue Uni

Salzburgs Schwimmhoffnung Luka Mladenovic hat eine neue Uni. Der 21-Jährige, der im Herbst an der Uni in Michigan startete, wurde dort aufgrund mehrerer Umstände immer unglücklicher. Jetzt steht fest, wo der Goldfisch künftig trainieren und studieren wird.
Das erste Jahr am College in den USA ist fast vorbei. Und damit auch die Zeit von Schwimmtalent Luka Mladenovic. Der 21-Jährige von der Schwimmunion Generali Salzburg verlässt die University of Michigan und wechselt an die University of Texas, wo er in Austin trainieren und studieren wird.
„Essen nicht das Beste“
Die Gründe dafür wurden vor rund einem Monat bekannt. „Man hat mir in Michigan bessere Umstände versprochen. Mir fehlen hier die Gegner. Es fehlt auf meinen Strecken die Konkurrenz, um mich weiterzuentwickeln. Und auch die Kost ist nicht gut. Bis zur EM muss ich unbedingt noch ein paar Kilo abnehmen. Das Essen hier in den USA, speziell auf dem Campus, ist nicht das Beste. Im ersten Jahr musst du ja im Internat wohnen und hier gibt es nur Burger, Pizza und anderes Fastfood. Das geht auf Dauer nicht“, sagte der Salzburger damals.
Sportlich präsentierte sich Mladenovic in den USA in Topform. In seiner Spezialdisziplin Brust legte er mehrere Bestzeiten hin, war teilweise sogar bester Europäer bei den Wettkämpfen. Im Sommer steht für ihn ein großes Highlight an: die Europameisterschaft in Paris. Bei der WM in Singapur zeigte der Goldfisch bereits, was ihn ihm steckt. Über 50 Meter Brust schwamm er im Finale auf den achten Platz. „Mladenovic hat die körperlichen Voraussetzungen. Der ist einfach gemacht wie ein Fisch und für das Schwimmen“, schwärmt sein langjähriger Trainer und Salzburgs Verbandspräsident Clemens Weis.
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