Salzburger Schwimmhoffnung hat eine neue Uni

„Essen nicht das Beste“

Die Gründe dafür wurden vor rund einem Monat bekannt. „Man hat mir in Michigan bessere Umstände versprochen. Mir fehlen hier die Gegner. Es fehlt auf meinen Strecken die Konkurrenz, um mich weiterzuentwickeln. Und auch die Kost ist nicht gut. Bis zur EM muss ich unbedingt noch ein paar Kilo abnehmen. Das Essen hier in den USA, speziell auf dem Campus, ist nicht das Beste. Im ersten Jahr musst du ja im Internat wohnen und hier gibt es nur Burger, Pizza und anderes Fastfood. Das geht auf Dauer nicht“, sagte der Salzburger damals.