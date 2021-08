Citroën C5 X: Flaggschiff mit Eleganz-Verprechen

Kamera und Navitainment endlich adäquat!

Viel mehr Kritik wird’s allerdings nicht. Das Navitainment hat einen Riesenschritt nach vorn getan, es gibt endlich ein richtiges Menü, über das man alles bedienen kann. Optisch und logisch ansprechend. Und vor allem: Die Zeiten der Rückfahrkamera mit der Auflösung einer 90er-Jahre-Handykamera ist vorbei: Jetzt zeigt der Bildschirm ein glasklares Bild an, in der Vogelperspektive auch im Stand rundherum ums Auto. Früher musste man erst losfahren, damit die Lücke links und rechts vom Auto gefüllt wurde (extra Kameras in den Außenspiegeln - bei anderen Herstellern längst üblich) machen es möglich). Up to date ist auch das cloudbasierende Navi, die Sprachbedienung hört auf „hello, Citroën!“