Geballte Frauenpower in Laufschuhen

Motivation, Trainingstipps, Gleichgesinnte treffen, Leistung verbessern: Gratis Lauftreffs und das Programm „Fit in 12 Wochen“ bewegen Frauen in ganz Österreich. Nicht allein in sportlicher Hinsicht. Das Motto #WE RUN TO MOVE bezieht sich auch auf weibliche Solidarität, Empowerment und Selbstbestimmung.