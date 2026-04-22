HC Pustertal gegen Graz 99ers ab 19.45 Uhr LIVE

Spiel vier in der Finalserie der ICE Hockey League: Der HC Pustertal empfängt die Graz 99ers. Mit sportkrone.at sind Sie ab 19.45 Uhr live dabei – siehe Ticker unten.
Hier gibt es den Liveticker:
Nach den starken Auftritten in der „best of seven“-Serie wollen die 99ers heute alles klar machen. Bei den Wölfen in Bruneck haben die Steirer „Matchpuck“ zu ihrem ersten Titel in der ICE überhaupt. Mit einem möglichen „Sweep-Triple“, also 12:0-Siegen im Viertel-, Semi- und Finale, könnten sie gleich Geschichte schreiben. Das schafften bisher nur die Vienna Capitals und Red Bull Salzburg.
5:1, 5:1 und 5:2. Die ersten drei Partien sprechen eine deutliche Sprache, für die Grazer scheint alles angerichtet. Bei den Steirern warnt man aber freilich vor übertriebenem Optimismus. „Der vierte Sieg ist immer der schwierigste, das wissen wir. Aber wir nehmen jedes Spiel, wie es kommt“, warnt Head Coach Daniel Lacroix. „Ich erwarte ein hartes, ein schweres Spiel. Wir müssen weiterhin in den richtigen Momenten die richtigen Dinge tun, werden unser bestes Hockeyspiel brauchen, um zu gewinnen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.