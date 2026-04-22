HC Pustertal gegen Graz 99ers ab 19.45 Uhr LIVE

5:1, 5:1 und 5:2. Die ersten drei Partien sprechen eine deutliche Sprache, für die Grazer scheint alles angerichtet. Bei den Steirern warnt man aber freilich vor übertriebenem Optimismus. „Der vierte Sieg ist immer der schwierigste, das wissen wir. Aber wir nehmen jedes Spiel, wie es kommt“, warnt Head Coach Daniel Lacroix. „Ich erwarte ein hartes, ein schweres Spiel. Wir müssen weiterhin in den richtigen Momenten die richtigen Dinge tun, werden unser bestes Hockeyspiel brauchen, um zu gewinnen.“