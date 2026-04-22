Rapid gegen Hartberg ab 18.30 Uhr LIVE

Für die seit drei Partien sieglosen Rapidler wäre alles andere als ein Heimerfolg über Hartberg eine Enttäuschung, wie Trainer Johannes Hoff Thorup betonte. „Wenn wir um die vorderen Positionen mitspielen wollen, müssen wir gewinnen“, sagte der Däne. Sein Club tritt nach Ablauf der Teilsektorsperre erstmals seit dem 2:0 gegen den WAC am 21. Februar in einem komplett geöffneten Allianz Stadion an. Bis Dienstagmittag waren etwa 16.500 Tickets abgesetzt, für das Sonntag-Heimmatch gegen Salzburg aber schon 21.000.