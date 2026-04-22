1. Playoff-Niederlage für Oberwart seit 14 Spielen

Wien und Kapfenberg nur einen Erfolg vom Semifinale entfernt

Der BC Vienna und die Kapfenberg Bulls sind indes nach klaren Auswärtssiegen nur noch einen Erfolg vom Aufstieg ins Semifinale entfernt: Die Wiener, bei denen fünf Spieler zweistellig scorten, setzten sich bei den Klosterneuburg Dukes nach einer starken Offensivleistung in der zweiten Halbzeit mit 90:70 durch, während Grunddurchgangssieger Kapfenberg bei den Traiskirchen Lions eine über drei Abschnitte ausgeglichene Begegnung mit einem Plus-14 im Schlussviertel 92:78 für sich entschied.