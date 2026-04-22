1. Playoff-Niederlage für Oberwart seit 14 Spielen

Die Oberwart Gunners haben ihre erste Postseason-Niederlage seit knapp zwei Jahren und 14 Playoff-Siegen in Serie hinnehmen müssen!
Der Titelverteidiger unterlag im zweiten Spiel der „best of 5“-Viertelfinal-Serie auswärts bei den Swans Gmunden mit 81:89. Die Oberösterreicher, die zum Auftakt noch eine klare Niederlage einstecken hatten müssen, glichen die Serie dank eines überragenden Daniel Friedrich aus: Der Nationalteamspieler, der alle seine fünf Versuche von jenseits der Dreipunktelinie traf, legte mit 28 Punkten ein neues Season-High auf und war Top-Scorer der Begegnung.
Parallel gelang auch dem UBSC Graz der Serienausgleich. Die Steirer revanchierten sich mit einem 85:79 an den Flyers Wels für die deutliche Niederlage im ersten Spiel. Bei Graz, das mit einem Plus-12 im zweiten Abschnitt die Vorentscheidung herbeiführte, spielte das Legionärs-Sextett durch.
Wien und Kapfenberg nur einen Erfolg vom Semifinale entfernt
Der BC Vienna und die Kapfenberg Bulls sind indes nach klaren Auswärtssiegen nur noch einen Erfolg vom Aufstieg ins Semifinale entfernt: Die Wiener, bei denen fünf Spieler zweistellig scorten, setzten sich bei den Klosterneuburg Dukes nach einer starken Offensivleistung in der zweiten Halbzeit mit 90:70 durch, während Grunddurchgangssieger Kapfenberg bei den Traiskirchen Lions eine über drei Abschnitte ausgeglichene Begegnung mit einem Plus-14 im Schlussviertel 92:78 für sich entschied.
Wien und Kapfenberg haben jeweils am Sonntag vor heimischem Publikum die Möglichkeit, den Aufstieg zu schaffen. Die beiden anderen Viertelfinal-Serien werden bereits am Samstag fortgesetzt.
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