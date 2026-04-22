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1. Playoff-Niederlage für Oberwart seit 14 Spielen

Sport-Mix
22.04.2026 22:15
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Oberwart Gunners haben ihre erste Postseason-Niederlage seit knapp zwei Jahren und 14 Playoff-Siegen in Serie hinnehmen müssen!

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Der Titelverteidiger unterlag im zweiten Spiel der „best of 5“-Viertelfinal-Serie auswärts bei den Swans Gmunden mit 81:89. Die Oberösterreicher, die zum Auftakt noch eine klare Niederlage einstecken hatten müssen, glichen die Serie dank eines überragenden Daniel Friedrich aus: Der Nationalteamspieler, der alle seine fünf Versuche von jenseits der Dreipunktelinie traf, legte mit 28 Punkten ein neues Season-High auf und war Top-Scorer der Begegnung.

Parallel gelang auch dem UBSC Graz der Serienausgleich. Die Steirer revanchierten sich mit einem 85:79 an den Flyers Wels für die deutliche Niederlage im ersten Spiel. Bei Graz, das mit einem Plus-12 im zweiten Abschnitt die Vorentscheidung herbeiführte, spielte das Legionärs-Sextett durch.

Der Gmundner Daniel Friedrich (re.) ist für die Gunners nicht zu stoppen gewesen ...
Der Gmundner Daniel Friedrich (re.) ist für die Gunners nicht zu stoppen gewesen ...(Bild: © Basketball Austria / J. Kienesberger)

Wien und Kapfenberg nur einen Erfolg vom Semifinale entfernt
Der BC Vienna und die Kapfenberg Bulls sind indes nach klaren Auswärtssiegen nur noch einen Erfolg vom Aufstieg ins Semifinale entfernt: Die Wiener, bei denen fünf Spieler zweistellig scorten, setzten sich bei den Klosterneuburg Dukes nach einer starken Offensivleistung in der zweiten Halbzeit mit 90:70 durch, während Grunddurchgangssieger Kapfenberg bei den Traiskirchen Lions eine über drei Abschnitte ausgeglichene Begegnung mit einem Plus-14 im Schlussviertel 92:78 für sich entschied.

Wien und Kapfenberg haben jeweils am Sonntag vor heimischem Publikum die Möglichkeit, den Aufstieg zu schaffen. Die beiden anderen Viertelfinal-Serien werden bereits am Samstag fortgesetzt.

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