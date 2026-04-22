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Peinliche Patzer! Austria-Keeper blamiert sich

Bundesliga
22.04.2026 20:22
Austria-Torwart Samuel Sahin-Radlinger
Austria-Torwart Samuel Sahin-Radlinger(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Was war denn das! Austria-Torwart Samuel Sahin-Radlinger leistete sich beim 1:3 bei Red Bull Salzburg gleich zwei Patzer. Besonders peinlich: Beim zweiten rutschte ihm der Ball einfach unter der Sohle durch ...

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Es war in der 76. Minute: Plavotic spielt den Ball nicht wirklich bedrängt, flach und eigentlich auch sanft zu seinem Schlussmann zurück. Doch Sahin-Radlinger fehlt offenbar die Konzentration und lässt den Ball unter der Sohle hinweg ins Tor rollen. Ein unfassbarer Patzer – und die Entscheidung zu Gunsten der Salzburger.

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Doppelt schlimm: Schon beim 0:2 patzte der Veilchen-Keeper, indem er bei einem Eckball der Bullen erst sein Tor verlassen und dann doch nicht zugegriffen hatte.  

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