Peinliche Patzer! Austria-Keeper blamiert sich

Was war denn das! Austria-Torwart Samuel Sahin-Radlinger leistete sich beim 1:3 bei Red Bull Salzburg gleich zwei Patzer. Besonders peinlich: Beim zweiten rutschte ihm der Ball einfach unter der Sohle durch ...
Es war in der 76. Minute: Plavotic spielt den Ball nicht wirklich bedrängt, flach und eigentlich auch sanft zu seinem Schlussmann zurück. Doch Sahin-Radlinger fehlt offenbar die Konzentration und lässt den Ball unter der Sohle hinweg ins Tor rollen. Ein unfassbarer Patzer – und die Entscheidung zu Gunsten der Salzburger.
Doppelt schlimm: Schon beim 0:2 patzte der Veilchen-Keeper, indem er bei einem Eckball der Bullen erst sein Tor verlassen und dann doch nicht zugegriffen hatte.
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