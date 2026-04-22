Peinliche Patzer! Austria-Keeper blamiert sich

Es war in der 76. Minute: Plavotic spielt den Ball nicht wirklich bedrängt, flach und eigentlich auch sanft zu seinem Schlussmann zurück. Doch Sahin-Radlinger fehlt offenbar die Konzentration und lässt den Ball unter der Sohle hinweg ins Tor rollen. Ein unfassbarer Patzer – und die Entscheidung zu Gunsten der Salzburger.