Leverkusen gegen Bayern München, LIVE ab 20.45 Uhr

Natürlich nehme man eine Niederlage immer mit in die nächsten Spiele. „Dann willst du zeigen, dass du wieder die bessere Mannschaft sein wirst. Aber wir nehmen nur noch mit, was vor uns liegt, nicht mehr, was hinter uns liegt. Auch wenn wir Erfolgserlebnisse gegen sie gespürt haben zuletzt, auch in der Champions League (Anm.: 3:0 und 2:0 im Achtelfinale 2025)“, sagte der 40-Jährige. Ausruhen auf Erfolgen dürfe man sich nie. „Morgen ist wieder eine neue Geschichte. Ich glaube, niemand von uns wird dieses Spiel unterschätzen.“ Mehr Druck als sonst verspüre er nicht. „Das sind ganz besondere Spiele. Man darf es nicht kleinreden, aber die Abläufe, die Vorbereitung bleiben gleich“, unterstrich der Belgier.