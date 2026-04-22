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DFB-Pokal im Ticker

Leverkusen gegen Bayern München, LIVE ab 20.45 Uhr

Deutsche Bundesliga
22.04.2026 05:21
Können die Bayern auch im Pokal triumphieren?
Können die Bayern auch im Pokal triumphieren?(Bild: AFP/INA FASSBENDER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Halbfinale im DFB-Pokal! Bayer Leverkusen möchte die Triple-Träume von Bayern München stoppen. Wir berichten live – siehe Ticker unten. 

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Hier der Liveticker:

Nach der Fixierung des zweiten Meistertitels in Folge will der FC Bayern am Mittwoch (20.45 Uhr) den vorletzten Schritt in Richtung erstmaligem Gewinn des DFB-Pokals seit 2020 machen. Im Halbfinale müssen ÖFB-Star Konrad Laimer und Co. dabei bei Bayer Leverkusen bestehen. „Was wir da erlebt haben, war immer ein totaler Kampf“, sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany. Am 14. März gab es in der Liga ein 1:1, zuvor hatten die Münchner am 1. November 2025 zu Hause mit 3:0 gesiegt.

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Aufgrund der Leistungen in der laufenden Saison sind die Rollen klar verteilt. Die Münchner Brust könnte nach 17 ungeschlagenen Pflichtspielen, darunter zuletzt sieben Siege in Folge, nicht größer sein. Das Meisterstück wurde mit einem 4:2 gegen den Vierten Stuttgart am Sonntag perfekt gemacht. Leverkusen kassierte demgegenüber am Samstag mit einem Heim-1:2 einen weiteren Rückschlag im Rennen um die Champions-League-Startplätze, ist nach einer Bilanz von nur drei Siegen in den jüngsten zwölf Bewerbspartien vier Runden vor Schluss nur Tabellensechster.

Vergangene Saison warf Leverkusen die Bayern raus
„Morgen ist, glaube ich, schon das achte Duell in zwei Jahren gegen Leverkusen. Sie hatten zwei unterschiedliche Trainer, aber wir kennen die Spieler gut und wissen genau, was auf uns zukommt. Wir haben im letzten Spiel genau gesehen, welche Emotionen man braucht – und welche man besser zuhause lässt“, meinte Kompany. Eine hart umkämpfte Partie sei ohne den verletzten Serge Gnabry auch diesmal zu erwarten. Fünfmal kassierte der FC Bayern zuletzt gegen Leverkusen keine Niederlage, die letzte passierte ausgerechnet im DFB-Pokal-Achtelfinale der vergangenen Saison mit einem 0:1 in München. „Es geht aber nicht um Revanche“, betonte Kompany.

Natürlich nehme man eine Niederlage immer mit in die nächsten Spiele. „Dann willst du zeigen, dass du wieder die bessere Mannschaft sein wirst. Aber wir nehmen nur noch mit, was vor uns liegt, nicht mehr, was hinter uns liegt. Auch wenn wir Erfolgserlebnisse gegen sie gespürt haben zuletzt, auch in der Champions League (Anm.: 3:0 und 2:0 im Achtelfinale 2025)“, sagte der 40-Jährige. Ausruhen auf Erfolgen dürfe man sich nie. „Morgen ist wieder eine neue Geschichte. Ich glaube, niemand von uns wird dieses Spiel unterschätzen.“ Mehr Druck als sonst verspüre er nicht. „Das sind ganz besondere Spiele. Man darf es nicht kleinreden, aber die Abläufe, die Vorbereitung bleiben gleich“, unterstrich der Belgier.

Hjulmand hofft auf Überraschung
Während die Münchner mit 20 Pokal-Titeln Rekordchampion sind, hat Leverkusen nur 1993 und 2024 jubeln dürfen. „Wir wissen über die Qualität der Bayern, aber wir haben auch Qualität, wenn alles klappt“, sagte Leverkusen-Trainer Kasper Hjulmand. Im Cup könne in einem Spiel, noch dazu vor ausverkauftem Haus, immer alles passieren. „Es ist immer etwas Besonderes in einem Finale zu spielen, hier haben wir eine super Möglichkeit dafür. Es gibt immer Chancen an so einem Abend, wir geben Vollgas“, versprach der Däne.

Chancen auf den Titel ausrechnen dürfen sich auch noch Titelverteidiger VfB Stuttgart und der SC Freiburg mit ÖFB-Teamspieler Philipp Lienhart. Die Breisgauer sind als Außenseiter am Donnerstag (20.45) im zweiten Halbfinale beim VfB zu Gast.

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