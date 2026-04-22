Bontus vor Hyeres in Goldflotte weiter Sechster

Valentin Bontus hat bei der Segel-Woche vor Hyeres in Frankreich seinen sechsten Platz in der Goldflotte behalten!
Der Formula-Kite-Olympiasieger kam am Mittwoch bei schwierigen Windverhältnissen auf die Tagesränge 4 und 18. Beim Finale am Donnerstag mit fünf Rennen „will ich nochmal voll angreifen“, versprach Bontus.
Die Nacra17-Duos Lukas Haberl/Clara Stamminger und Laura Farese/Matthäus Zöchling fielen hingegen auf die Ränge 15 und 16 zurück.
Das 49erFX-Gespann mit Rosa Donner und Marion LaFrance-Berger konnte aufgrund eines Mastbruchs und einer Fingerverletzung bei Donner keine Wettfahrten absolvieren.
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