Gleichbehandlungsstelle rügt ORF für Vorgehen

Die GAW geht sogar noch weiter und ortet durch die Kommunikation des ORF rund um den Compliance-Bericht die Grundlage für „eine Täter-Opfer-Umkehr“, welche in der Öffentlichkeit teils stattgefunden habe. Aus Medienberichten rund um die Causa lasse sich zudem durchaus die Annahme ziehen, dass es sich „aus Sicht der GAW hier jedenfalls um glaubhafte Darstellungen einer sexuellen Belästigung im Sinne des GlBG handeln“ könne. Aber wie gesagt: Dies zu beurteilen, obliegt einem Gericht.