Schuster mausert sich zum Abwehrchef

Fußball-Vizemeister Salzburg feierte in der Bundesliga am Mittwoch einen wichtigen 3:1-Heimsieg gegen die Wiener Austria. Bester Bulle auf dem Feld war Jannik Schuster, der seinen ersten Treffer erzielte. Alle Noten zum Spiel von den „Krone“-Redakteuren Christoph Nister und Philip Kirchtag.
Schlager 4
Beim Gegentor ohne Chance. Rettete einmal bärenstark gegen Fischers Kopfball. Sonst kaum gefordert.
Trummer 3
Weil Lainer fehlte, bekam er die Chance und er machte seine Sache brav. Bei einem Stellungsspieler hatte er Glück, dass Schlager da war.
Schuster 5
Bester Bulle auf dem Feld! Erzielte per Kopf sein erstes Tor und hatte hinten fast alles im Griff. Derzeit der Abwehrboss und nicht aus dem Team wegzudenken.
Drexler 4
Machte wie Schuster eine staubtrockene Partie und hatte eine perfekte Zweikampfquote (100 Prozent).
Krätzig 3
Zwischen Himmel und Hölle! Lieferte den Assist beim 1:0 und traf mit einem Gewaltschuss die Latte. Beim Gegentor gab er allerdings seine Seite komplett auf.
Kitano 3
Nicht so auffällig wie beim Spiel in Favoriten vor vier Tagen. Dennoch setzte der Japaner seine Kollegen immer wieder gut in Szene.
Bidstrup 3
Vor allem gegen den Ball lieferte der Kapitän eine gute Partie ab, hatte immer wieder starke Ballgewinne. Im Spiel nach vorne kam vom Dänen jedoch nicht so viel.
Kjaergaard 3
Stellte beim 2:0 wieder einmal seine Standardstärke unter Beweis. Er tut dem Spiel der Bullen gut, dennoch ist ihm immer wieder anzumerken, dass er zuletzt wenig Spielpraxis hatte.
Vertessen 4
Bei seinem Treffer zeigte er seine technischen Fähigkeiten. Auch sonst war er an einigen Aktionen beteiligt und ein ständiger Unruheherd.
Konate 2
Wirkte nicht wirklich spritzig und war über weite Strecken unsichtbar. Hatte nur einen gefährlichen Abschluss.
Alajbegovic 1
Einer seiner schlechtesten Auftritte im Bullen-Trikot. Ihm ging so gut wie gar nichts auf, zudem hatte er bei einem angedeuteten Kopfstoß Glück, dass er vom Schiri nicht verwarnt wurde.
Yeo 2
Nach Einwechslung fiel der Malier nicht mehr groß auf.
Onisiwo 3
Wirkt momentan fitter als je zuvor in Salzburg. Fügte sich als Joker gut ein und wurde noch einmal gefährlich.
Terzic, Aguilar, Diabate 0
Trainer Beichler 4
Änderte seine Startelf im Vergleich zum letzten Spiel in Wien nur auf einer Position und verzichtete trotz der englischen Woche auf Rotation. Auch wenn nicht alles perfekt lief, gab ihm die Aufstellung recht.
UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.