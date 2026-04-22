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Schuster mausert sich zum Abwehrchef

Sport
22.04.2026 22:56
Jannik Schuster (li.) erzielte sein erstes Tor für Salzburg.
Jannik Schuster (li.) erzielte sein erstes Tor für Salzburg.(Bild: GEPA)
Porträt von Philip Kirchtag
Porträt von Christoph Nister
Von Philip Kirchtag und Christoph Nister

Fußball-Vizemeister Salzburg feierte in der Bundesliga am Mittwoch einen wichtigen 3:1-Heimsieg gegen die Wiener Austria. Bester Bulle auf dem Feld war Jannik Schuster, der seinen ersten Treffer erzielte. Alle Noten zum Spiel von den „Krone“-Redakteuren Christoph Nister und Philip Kirchtag.

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Schlager 4
Beim Gegentor ohne Chance. Rettete einmal bärenstark gegen Fischers Kopfball. Sonst kaum gefordert.

Trummer 3
Weil Lainer fehlte, bekam er die Chance und er machte seine Sache brav. Bei einem Stellungsspieler hatte er Glück, dass Schlager da war.

Schuster 5
Bester Bulle auf dem Feld! Erzielte per Kopf sein erstes Tor und hatte hinten fast alles im Griff. Derzeit der Abwehrboss und nicht aus dem Team wegzudenken.

Drexler 4
Machte wie Schuster eine staubtrockene Partie und hatte eine perfekte Zweikampfquote (100 Prozent).

Solide: Drexler (li.).
Solide: Drexler (li.).(Bild: GEPA)

Krätzig 3
Zwischen Himmel und Hölle! Lieferte den Assist beim 1:0 und traf mit einem Gewaltschuss die Latte. Beim Gegentor gab er allerdings seine Seite komplett auf.

Kitano 3
Nicht so auffällig wie beim Spiel in Favoriten vor vier Tagen. Dennoch setzte der Japaner seine Kollegen immer wieder gut in Szene.

Bidstrup 3
Vor allem gegen den Ball lieferte der Kapitän eine gute Partie ab, hatte immer wieder starke Ballgewinne. Im Spiel nach vorne kam vom Dänen jedoch nicht so viel.

Kapitän Bidstrup.
Kapitän Bidstrup.(Bild: GEPA)

Kjaergaard 3
Stellte beim 2:0 wieder einmal seine Standardstärke unter Beweis. Er tut dem Spiel der Bullen gut, dennoch ist ihm immer wieder anzumerken, dass er zuletzt wenig Spielpraxis hatte.

Vertessen 4
Bei seinem Treffer zeigte er seine technischen Fähigkeiten. Auch sonst war er an einigen Aktionen beteiligt und ein ständiger Unruheherd.

Konate 2
Wirkte nicht wirklich spritzig und war über weite Strecken unsichtbar. Hatte nur einen gefährlichen Abschluss.

Alajbegovic 1
Einer seiner schlechtesten Auftritte im Bullen-Trikot. Ihm ging so gut wie gar nichts auf, zudem hatte er bei einem angedeuteten Kopfstoß Glück, dass er vom Schiri nicht verwarnt wurde.

Hatte einen schlechten Tag: Alajbegovic.
Hatte einen schlechten Tag: Alajbegovic.(Bild: GEPA)

Yeo 2
Nach Einwechslung fiel der Malier nicht mehr groß auf.

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Onisiwo 3
Wirkt momentan fitter als je zuvor in Salzburg. Fügte sich als Joker gut ein und wurde noch einmal gefährlich.

Terzic, Aguilar, Diabate 0

Trainer Beichler 4
Änderte seine Startelf im Vergleich zum letzten Spiel in Wien nur auf einer Position und verzichtete trotz der englischen Woche auf Rotation. Auch wenn nicht alles perfekt lief, gab ihm die Aufstellung recht.

UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt

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