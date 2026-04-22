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Premier-League-Ticker

Manchester City gegen Burnley ab 21 Uhr LIVE

Premier League
22.04.2026 04:45
Kann Erling Haaland heute wieder jubeln?
Kann Erling Haaland heute wieder jubeln?(Bild: AP/Dave Thompson)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

34. Runde in der Premier League: Manchester City trifft auf den FC Burnley. Wir berichten live ab 21 Uhr – siehe Ticker unten.

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Hier der Liveticker:

Manchester City greift am Mittwoch nach der Tabellenspitze der englischen Fußball-Premier-League. Die „Citizens“ würden Arsenal mit einem Auswärtssieg gegen Burnley von Rang eins stoßen – zumindest für vier Tage. Dann könnten die „Gunners“ im Heimspiel gegen Newcastle wieder am Titelrivalen vorbeiziehen. Seit dem Heim-2:1 von City am Sonntag über Arsenal liegen beide Clubs nach Verlustpunkten gerechnet gleichauf, die Londoner haben die um einen Treffer bessere Tordifferenz.

„Dürfen nicht den Fokus verlieren“
Noch vor wenigen Wochen durfte sich Arsenal Hoffnungen auf ein historisches Quadrupel machen. Dann aber wurde das Liga-Cup-Finale gegen ManCity und das FA-Cup-Viertelfinale gegen Zweitligist Southampton verloren, der lange Zeit komfortable Vorsprung in der Meisterschaft ist dahin. Im Gegensatz dazu holte die Truppe von Pep Guardiola aus den jüngsten zehn Ligapartien sieben Siege und drei Unentschieden. „Aber wir dürfen jetzt nicht den Fokus verlieren“, warnte der spanische Coach.

Für Guardiola und sein Team spricht ein Blick in die jüngere Vergangenheit. 2023 und 2024 zog City im Finish an den „Gunners“ vorbei und wurde Meister.

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