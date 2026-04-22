Manchester City gegen Burnley ab 21 Uhr LIVE

„Dürfen nicht den Fokus verlieren“

Noch vor wenigen Wochen durfte sich Arsenal Hoffnungen auf ein historisches Quadrupel machen. Dann aber wurde das Liga-Cup-Finale gegen ManCity und das FA-Cup-Viertelfinale gegen Zweitligist Southampton verloren, der lange Zeit komfortable Vorsprung in der Meisterschaft ist dahin. Im Gegensatz dazu holte die Truppe von Pep Guardiola aus den jüngsten zehn Ligapartien sieben Siege und drei Unentschieden. „Aber wir dürfen jetzt nicht den Fokus verlieren“, warnte der spanische Coach.