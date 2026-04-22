Drei Packages zum Stress Awareness Month gewinnen

Mit den Pure Encapsulations® Vitamin C gepuffert Präparaten trägt man zu einer normalen psychischen Funktion bei und unterstützt den Schutz der Zellen vor oxidativem Stress. Gepuffertes Vitamin C ist zusätzlich annähernd säurefrei, dadurch gut verträglich und besonders sanft zum Magen. Magnesiumcitrat trägt weiters zu einer normalen Funktion des Nervensystems und zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei, beides spielt gerade in stressreichen Phasen eine zentrale Rolle. Aber nicht nur Vitamin C und Magnesium tragen zu verringerten Stress bei sondern auch bewusste Entscheidungen im Alltag. Mit dem Sommer-Bucket-Guide „1000 Minuten nur für dich“ lernen Sie wie Sie diesen Sommer kleine Erholungsfenster iM alltag schaffen– Momente, die ihr Nervensystem entlasten.