Drei Packages zum Stress Awareness Month gewinnen

Unter dem Motto „1000 Minuten nur für dich“ verlost die Kronen Zeitung drei Gewinnspiel-Packages von Pure Encapsulations® im Wert von 86 Euro, die dazu inspirieren, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und bewusste Auszeiten und Glücksmomente im Alltag zu schaffen.
Stress gehört für viele Frauen in Österreich längst zum Alltag: Mehr als jede Zweite fühlt sich regelmäßig innerlich unruhig, nervös oder angespannt, gleichzeitig fehlt es oft an Zeit für sich selbst. Dabei entsteht Stress selten durch einzelne Ausnahmesituationen, sondern vielmehr durch die Summe vieler kleiner Anforderungen im Alltag. Anlässlich des Stress Awareness Month im April setzt Pure Encapsulations® genau hier an und lädt dazu ein, bewusste Auszeiten wieder stärker in den Alltag zu integrieren.
Mit den Pure Encapsulations® Vitamin C gepuffert Präparaten trägt man zu einer normalen psychischen Funktion bei und unterstützt den Schutz der Zellen vor oxidativem Stress. Gepuffertes Vitamin C ist zusätzlich annähernd säurefrei, dadurch gut verträglich und besonders sanft zum Magen. Magnesiumcitrat trägt weiters zu einer normalen Funktion des Nervensystems und zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei, beides spielt gerade in stressreichen Phasen eine zentrale Rolle. Aber nicht nur Vitamin C und Magnesium tragen zu verringerten Stress bei sondern auch bewusste Entscheidungen im Alltag. Mit dem Sommer-Bucket-Guide „1000 Minuten nur für dich“ lernen Sie wie Sie diesen Sommer kleine Erholungsfenster iM alltag schaffen– Momente, die ihr Nervensystem entlasten.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost nun eines von drei Stress Awarness Month Packages von Pure Encapsulations, um zu helfen, Ihren Stress im Alltag zu verringen. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 30. April, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle teilnehmenden Abonnenten des „Krone“-Gesund Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance. Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.