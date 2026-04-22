Kalajdzic-Klartext: „Von Dummheit bis Unfähigkeit“

Sasa Kalajdzic (LASK-Stürmer, via Sky): „Von Dummheit bis Unfähigkeit und dann noch einfach unnötig. Ich finde, wir waren mit einem Mann weniger besser, aber wir machen uns das Leben selber schwer. Die Dummheit bezieht sich auf drei Spieler – oder vielleicht besser fehlende Cleverness, wenn man in der 18. Minute die zweite Gelbe bekommt und auch Samu darf so nicht in den Zweikampf gehen. Und beim Elfmeter steht er mit dem Rücken zum Tor. Das war einfach dumm von uns. Auch wenn es nicht viel war, aber der Kontakt war da. Ich sage nicht, dass der Schiedsrichter falsch lag, aber von Fingerspitzengefühl habe ich wenig gesehen. Er hatte das Spiel einfach nicht unter Kontrolle.“