Augengesundheit im Blick: Jetzt checken lassen!

Wer viel Zeit vor digitalen Geräten verbringt, kann von einer speziellen Computer- oder Bildschirmbrille profitieren. Diese Gläser sind für die mittlere Sehentfernung optimiert und entlasten die Augen. Eine Bildschirmbrille vermag eine ergonomisch günstigere Haltung zu unterstützen, da sie eine entspannte Kopf- und Körperhaltung ermöglicht, was Verspannungen im Nacken-Schulterbereich vorbeugt. Ergänzend kann ein integrierter Blaulichtfilter das hochenergetische sichtbare Licht digitaler Displays abmildern. Wissenschaftliche Belege dafür, dass sich damit die Symptome einer Augenbelastung bei Computerarbeit reduzieren lassen, fehlen allerdings bis dato.