Red Bull Salzburg gegen Austria ab 18.30 Uhr LIVE

Bei einem Erfolg würden die Salzburger erstmals seit Ende Dezember sowie Anfang des Frühjahrs zwei Pflichtspiele in Folge gewinnen. „Wir haben in Wien die meiste Zeit eine sehr ordentliche, stabile Leistung gezeigt, in vielen Phasen war eine gute Energie am Platz. Genau das wollen wir morgen wieder umsetzen“, gab Beichler die Marschroute vor. Das wäre auch nach dem Geschmack von Schuster, der meinte: „Es ist natürlich fein mit Selbstvertrauen zu spielen, weil man weiß, dass man sie vor ein paar Tagen geschlagen hat. Man kann sich aber nichts darum kaufen.“