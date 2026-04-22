Staaten sollen „Ja heißt Ja“ in Gesetz schreiben

In Deutschland gilt „Nein heißt Nein“-Grundsatz

Im deutschen Sexualstrafrecht gilt ein „Nein heißt Nein“-Ansatz. Organisationen wie der Deutsche Juristinnenbund sehen die Rechtslage als unzureichend an. Ein Expertenausschuss des Europarats (GREVIO), der die Umsetzung der Istanbul-Konvention überwacht, wies in einem Bericht aus dem Jahr 2022 darauf hin, dass die Konzeption der deutschen Straftatbestände noch nicht in vollem Umfang dem Standard des Übereinkommens entspreche. In Deutschland ist die Konvention seit 2018 in Kraft.