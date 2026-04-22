Sturm Graz gegen LASK ab 20.30 Uhr LIVE

Das wollen die Grazer vermeiden. Nach dem Auftritt in Linz habe man laut Trainer Fabio Ingolitsch „einiges gutzumachen“. Man müsse den Gegner aufgrund seiner physischen Wucht weiter vom Tor weghalten, mehr Druck auf den Ball ausüben. „Es wird eine extrem schwere Herausforderung, jeder hat am Sonntag die Qualität der Linzer gesehen. Ich sehe bei ihnen keine großen Schwächen, unser Fokus wird vor allem auf der Arbeit gegen den Ball liegen“, sagte Sturms Trainer.