„Jetzt werden wir in Graz den Bunker abreißen!“

Die Fans waren sich ihrer Sache ziemlich sicher. Bereits um 18:53 Uhr – also knapp eine Stunde vor Spielbeginn – sangen sie bereits: „Wir werden Meister.“ Und sie sollten recht behalten. Es war zwar ein hartes Stück Arbeit: Nach 1:0-Führung lagen die Grazer zwischenzeitlich 1:2 zurück. Doch am Ende setzte sich einmal mehr die Qualität durch. Wie schon im Viertel- und Halbfinale setzten sich Schiechl & Co. auch im Finale mit 4:0 durch. Am Mittwoch fixierten sie den Titel mit einem 6:2. Im Fanblock hüpfte Manager Bernd Vollmann, der schon drei Stunden vor Spielbeginn die möglichen Feierlichkeiten durchbesprechen musste, mit. Präsident Herbert Jerich packte nach dem 5:2-Treffer von Moosbrugger die Champagner-Flasche aus und düste in Richtung Mannschaft.