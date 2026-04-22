„Jetzt werden wir in Graz den Bunker abreißen!“

Jubel, Trubel, Heiterkeit! Die Graz99ers kürten sich in Bruneck zum neuen Eishockey-Meister. Die „Krone“ war beim Meisterstück in Südtirol dabei. Fix: Hier bleibt kein Auge trocken. Und die Party wird tagelang weitergehen. Sehen Sie bei uns die besten Bilder der 99ers-Party in Bruneck.
Exakt um 22.33 stemmten sie die Karl-Nedwed-Trophy in die Höhe, verwandelten die Graz99ers die Arena in Bruneck in eine Partyzone. Die Meister-Shirts waren längst gedruckt und vorbereitet. Auf der Tribüne fieberte wie zuletzt Super-Fan Andreas Gabalier („Die Mannschaft hat sich das sooo verdient“) mit. Ebenso wie rund 200 Fans aus Graz. Sogar ein Extra-Fanbus mit den Spielerfrauen und Verwandten der Cracks fuhr ins Pustertal.
Die Fans waren sich ihrer Sache ziemlich sicher. Bereits um 18:53 Uhr – also knapp eine Stunde vor Spielbeginn – sangen sie bereits: „Wir werden Meister.“ Und sie sollten recht behalten. Es war zwar ein hartes Stück Arbeit: Nach 1:0-Führung lagen die Grazer zwischenzeitlich 1:2 zurück. Doch am Ende setzte sich einmal mehr die Qualität durch. Wie schon im Viertel- und Halbfinale setzten sich Schiechl & Co. auch im Finale mit 4:0 durch. Am Mittwoch fixierten sie den Titel mit einem 6:2. Im Fanblock hüpfte Manager Bernd Vollmann, der schon drei Stunden vor Spielbeginn die möglichen Feierlichkeiten durchbesprechen musste, mit. Präsident Herbert Jerich packte nach dem 5:2-Treffer von Moosbrugger die Champagner-Flasche aus und düste in Richtung Mannschaft.
Sehen Sie hier die besten Bilder von der 99ers-Meisterparty in Bruneck:
Ich habe dieser Tage mit Hannes Kartnig telefoniert, der mir gesagt hat, dass er es nie geschafft hat. Ich habe es jetzt geschafft.
Herbert Jerich
„Ich habe dieser Tage mit Hannes Kartnig telefoniert, der mir gesagt hat, dass er es nie geschafft hat. Ich habe es jetzt geschafft mit der Mannschaft. Es ist unglaublich!“ Grenzenloser Jubel, die pure Freude! „Ich bin so unglaublich stolz und so überglücklich, ein Teil dieser Mannschaft zu sein“, strahlte Kapitän Korbinian Holzer. Wie Stürmer Kevin Conley, der mit der „Krone“ vor der Finalserie um seinen Schnauzer gewettet hatte. Der Stürmer muss dieser Tage „Haare lassen“ – spätestens am Sonntag bei der Meisterfeier in der Grazer Innenstadt (Start 14 Uhr). Wird ihn wenig stören – laut „Krone“-Info wurde sein Vertrag verlängert.
„Jetzt wird richtig gefeiert“, war Manuel Ganahl nach dem Titel happy. Ein besonderes „Zuckerl“ gibt es noch vom Präsidenten: Für die Spieler geht es am Montag zum Feiern nach Ibiza. Davor steht aber eine lange Busfahrt mit dem 99ers-Partybus nach Graz bevor. Kapitän Korbinian Holzer kündigte an: „Hoffentlich sind noch ein paar Leute in Graz da, wenn wir kommen. Denn jetzt reißen wir den Bunker ab!“
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