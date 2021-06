Der Österreichische Frauenlauf ist endlich zurück!

Die Solidarität der Frauenlauf-Community ist tatsächlich großartig. Als klar war, dass das Event pandemiebedingt nicht stattfinden konnte, blieben 99% der bereits Angemeldeten fix mit dabei: Ein Drittel hat das Startgeld gespendet, der große Rest den Startplatz für heuer behalten. So konnte das größte Frauenlauf-Event in Europa überleben und steigt gerade wie Phönix aus der Asche. Am 3. Oktober wird es in der Wiener Prater Hauptalle wieder heißen: Jede ist eine Siegerin!