Neue Hoffnungsträger bei Bauchspeicheldrüsenkrebs

Medikament soll Überlebenschancen verdoppeln

Mit dem experimentellen Medikament Daraxonrasib des Herstellers Revolution Medicines (RevMed) gibt es nun aber offenbar einen neuen Hoffnungsschimmer, wie das „Wall Street Journal“ berichtet. In frühen Studienphasen führte das Medikament bei fast der Hälfte der Patienten zu einer Tumordividierung, wenn es als Erstbehandlung eingesetzt wurde. In einer größeren Spätphasenstudie konnte die Pille das Gesamtüberleben im Vergleich zur herkömmlichen Chemotherapie sogar nahezu verdoppeln.