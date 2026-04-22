Affengruber-Gala bei Sieg gegen Atletico Madrid

Der 2024 von Sturm Graz zu Elche gekommene Affengruber traf nach einer Kopfballverlängerung im Stile eines Goalgetters mit rechts zum 1:1-Ausgleich. In der 30. Minute vertändelte Atleticos Thiago Almada im eigenen Sechzehner den Ball an Affengruber und riss diesen danach nieder. Wegen dieser Notbremse gab es die Rote Karte und einen Elfmeter.