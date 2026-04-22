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Affengruber-Gala bei Sieg gegen Atletico Madrid

La Liga
22.04.2026 23:03
David Affengruber
David Affengruber(Bild: EPA/PABLO MIRANZO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

David Affengruber hat Elche am Mittwoch zu einem im Abstiegskampf der spanischen LaLiga extrem wichtigen 3:2-Sieg gegen Atletico Madrid geführt. 

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Der 25-jährige ÖFB-Teamverteidiger erzielte in seinem 30. Spiel im Oberhaus nicht nur seinen Premierentreffer (18.), sondern war auch an den beiden anderen Toren des Aufsteigers maßgeblich beteiligt. Sein Arbeitgeber konnte so die Abstiegsränge verlassen und auf Platz 15 vorstoßen, zwei Zähler vor dem 18. Deportivo Alaves.

(Bild: AFP/JOSE JORDAN)

Der 2024 von Sturm Graz zu Elche gekommene Affengruber traf nach einer Kopfballverlängerung im Stile eines Goalgetters mit rechts zum 1:1-Ausgleich. In der 30. Minute vertändelte Atleticos Thiago Almada im eigenen Sechzehner den Ball an Affengruber und riss diesen danach nieder. Wegen dieser Notbremse gab es die Rote Karte und einen Elfmeter.

Den dritten Treffer in der 75. Minute leitete der ÖFB-Akteur zuerst mit einem Kopfball und nach einer Abwehr von Tormann Jan Oblak mit einem Zuspiel auf Andre Silva ein, der zuvor auch schon den Strafstoß verwertet hatte.

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