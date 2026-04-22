19-jähriges Toptalent gewinnt Ardennen-Klassiker

Das französische Supertalent Paul Seixas hat den nächsten Prestigesieg im Radsport eingefahren. Der 19-Jährige gewann die 90. Auflage des Ardennen-Klassikers Fleche Wallonne und ist damit jüngster Sieger des Traditionsrennens.
Seixas siegte in Abwesenheit von Superstar Tadej Pogacar nach der Kletterpartie an der bis zu 19 Prozent steilen Rampe nach Huy hinauf vor dem Schweizer Mauro Schmid und dem Briten Ben Tulett.
„Was für ein Sieg“
„Das ist unglaublich, was für ein Sieg. Letztes Jahr habe ich das Rennen noch im Fernsehen verfolgt, jetzt stehe ich auf dem Podium“, sagte Seixas. Damit setzte der Youngster seinen kometenhaften Aufstieg im Radsport fort. Vor nicht einmal zwei Wochen hatte er die schwere Baskenland-Rundfahrt gewonnen, nachdem er sich beim Schotterrennen Strade Bianche nur dem slowenischen Weltmeister Pogacar geschlagen geben musste. Am Sonntag kommt es zum Duell mit Pogacar beim Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich.
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