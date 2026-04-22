19-jähriges Toptalent gewinnt Ardennen-Klassiker

„Was für ein Sieg“

„Das ist unglaublich, was für ein Sieg. Letztes Jahr habe ich das Rennen noch im Fernsehen verfolgt, jetzt stehe ich auf dem Podium“, sagte Seixas. Damit setzte der Youngster seinen kometenhaften Aufstieg im Radsport fort. Vor nicht einmal zwei Wochen hatte er die schwere Baskenland-Rundfahrt gewonnen, nachdem er sich beim Schotterrennen Strade Bianche nur dem slowenischen Weltmeister Pogacar geschlagen geben musste. Am Sonntag kommt es zum Duell mit Pogacar beim Frühjahrsklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich.