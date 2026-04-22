Mega-Stau nach Lkw-Unfall auf der Pyhrnautobahn

Der Sattelkraftwagen war in Richtung Süden unterwegs, als es gegen 11.20 Uhr zum Unfall kam – laut Polizei vermutlich wegen Unachtsamkeit des Lenkers. Der Lkw kam zu weit nach rechts, touchierte die Leitschiene und verhakte sich mit dem rechten Vorderrad am Brückengeländer. Beim Gegenlenken geriet das Fahrzeug ins Schleudern, durchbrach teilweise die Mittelleitschiene und kam quer über beide Fahrstreifen zum Stillstand.