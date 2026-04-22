Mega-Stau nach Lkw-Unfall auf der Pyhrnautobahn

Vermutlich wegen Unachtsamkeit des Lenkers kam es am Mittwoch zu einem Lkw-Unfall auf der A9 im steirischen Gaishorn. Das Fahrzeug stand schließlich quer über die Fahrbahn. Eine Sperre und ein langer Stau waren die Folge.
Der Sattelkraftwagen war in Richtung Süden unterwegs, als es gegen 11.20 Uhr zum Unfall kam – laut Polizei vermutlich wegen Unachtsamkeit des Lenkers. Der Lkw kam zu weit nach rechts, touchierte die Leitschiene und verhakte sich mit dem rechten Vorderrad am Brückengeländer. Beim Gegenlenken geriet das Fahrzeug ins Schleudern, durchbrach teilweise die Mittelleitschiene und kam quer über beide Fahrstreifen zum Stillstand.
Zeitverlust von eineinhalb Stunden
Der Lenker blieb unverletzt. Allerdings traten 30 Liter Motoröl aus: Der Asfinag-Streckendienst und die Feuerwehr banden das Öl und trugen kontaminiertes Erdreich ab. Zudem war die Fahrbahn in Richtung Graz vollständig blockiert. Ein langer Stau war die Folge, noch am Nachmittag berichtete der Verkehrsfunk von einem Zeitverlust von eineinhalb Stunden.
Die Bergung des Lkw dauerte bis 17.40 Uhr. Danach folgten noch die Fahrbahnreinigung sowie provisorische Reparaturen an Leitschienen und Brückenelementen.
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