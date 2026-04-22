Riegler: „Kann sein, dass ich mal Lust verliere!“

Der WAC steckt im Schlamassel. Knietief. Erstmals seit 2016 (damals bis 13 Runden vor Schluss) liegt man am letzten Platz der Bundesliga – diesmal sind’s aber nur noch vier Partien zu spielen. Die Angst geht um – auch bei Präsident Dietmar Riegler, der sich die Lage vor seinem 60. Geburtstag am Samstag anders vorgestellt hätte. . .