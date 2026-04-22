Riegler: „Kann sein, dass ich mal Lust verliere!“

Der WAC zittert als Schlusslicht der Bundesliga vor dem Abstieg! Geknickt spricht Präsident Dietmar Riegler im „Krone“-Interview über seine unsichere Zukunft, seinen bevorstehenden 60. Geburtstag, sucht Gründe für den Absturz, nimmt die „Stars“ und auch die Politik in die Pflicht, spricht über die Akademie-Schwierigkeiten – und hat noch leise Hoffnung. . .
Der WAC steckt im Schlamassel. Knietief. Erstmals seit 2016 (damals bis 13 Runden vor Schluss) liegt man am letzten Platz der Bundesliga – diesmal sind’s aber nur noch vier Partien zu spielen. Die Angst geht um – auch bei Präsident Dietmar Riegler, der sich die Lage vor seinem 60. Geburtstag am Samstag anders vorgestellt hätte. . .
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.