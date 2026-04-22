„Ein Spiel wie dieses sollten wir nie verlieren!“

Manfred Schmid (Hartberg-Trainer): „Großes Kompliment an die Mannschaft, auch an meine Cheftrainer, die einen tollen Job gemacht haben. Jetzt sind wir wieder mittendrin statt nur dabei im Geschäft um die internationalen Plätze. Wir mussten in der ersten Hälfte einiges überstehen, aber in der zweiten Hälfte war es ein ausgeglichenes Spiel und wir waren mega-effizient. Am Ende würde ich sagen, dass der Sieg nicht unverdient war. Ich habe der Mannschaft eine Stunde vor dem Spiel gesagt, dass ich den Klub im Sommer verlasse, weil ich das Gefühl hatte, das Thema beschäftigt sie. Ich war überzeugt, dass das Team so gefestigt ist, dass das nichts ausmacht, und man hat gesehen, es war nicht der falsche Zeitpunkt. Wir haben noch vier Spiele, die wollen wir gewinnen. Dass wir nach Europa wollen, ist klar.“