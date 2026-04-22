„Ein Spiel wie dieses sollten wir nie verlieren!“

Was man nach dem Duell von SK Rapid und TSV Hartberg in den Lagern der Teams zu sagen hatte, das können Sie HIER nachlesen!
Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer): „Für uns ist das eine sehr große Enttäuschung. Das Spiel hat sich nach dem ersten Gegentor, das komplett aus dem Nichts gekommen ist, komplett verändert, wir hatten weniger Räume. In den ersten 25 Minuten haben wir komplett dominiert und hätten 2:0 führen können. Wir haben mehr als genug dafür getan, um das Spiel genau dort zu haben, wo wir es haben wollten. Wir müssen nach diesem Spiel ins Detail gehen, was schiefgelaufen ist. Ein Spiel wie dieses sollten wir niemals verlieren. Der Fokus liegt jetzt auf dem Sonntag-Spiel gegen Salzburg. In den letzten Spielen werden wir noch einmal voll attackieren.“
Zum vergebenen Elfmeter von Bendeguz Bolla: „Es war wahrscheinlich nicht der beste Elfer der Geschichte, aber jeder kann einen Elfmeter vergeben.“
Manfred Schmid (Hartberg-Trainer): „Großes Kompliment an die Mannschaft, auch an meine Cheftrainer, die einen tollen Job gemacht haben. Jetzt sind wir wieder mittendrin statt nur dabei im Geschäft um die internationalen Plätze. Wir mussten in der ersten Hälfte einiges überstehen, aber in der zweiten Hälfte war es ein ausgeglichenes Spiel und wir waren mega-effizient. Am Ende würde ich sagen, dass der Sieg nicht unverdient war. Ich habe der Mannschaft eine Stunde vor dem Spiel gesagt, dass ich den Klub im Sommer verlasse, weil ich das Gefühl hatte, das Thema beschäftigt sie. Ich war überzeugt, dass das Team so gefestigt ist, dass das nichts ausmacht, und man hat gesehen, es war nicht der falsche Zeitpunkt. Wir haben noch vier Spiele, die wollen wir gewinnen. Dass wir nach Europa wollen, ist klar.“
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