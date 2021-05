Das bewegte die „Krone“-Community

Der „Grüne Pass“ kommt

Am Anfang der Woche wurde ein erster Plan für die Einführung des „Grünen Passes“ von der Bundesregierung vorgelegt. Damit verbunden wird der Nationalrat am Montag auch einen Beschluss der Bundesregierung umsetzen, welcher geimpfte und getestete Personen bei den kommenden Öffnungen am 19. Mai gleichstellen soll. Ein wichtiger erster Schritt raus aus der Pandemie! So soll ab 19. Mai nichts anderes nötig sein, als ein negatives Testergebnis, der Nachweis einer überstandenen Corona-Infektion oder ein Eintrag im Impfpass. Spätestens im Sommer soll der „Grüne Pass“ auch auf EU-Ebene fertiggestellt sein und eine normale Urlaubssaison garantierten. Unsere Leser stehen diesem Vorhaben kritisch gegenüber, auch weil viele ältere Personen kein entsprechendes Smartphone besitzen, um den QR- Code abzuspeichern.