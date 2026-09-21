Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bundesliga-Topscorer

Nur ein Österreicher kann mit Olise mithalten

Deutsche Bundesliga
21.09.2026 16:47
Führt die Scorerliste an: Michael Olise, gemeinsam mit ...
Führt die Scorerliste an: Michael Olise, gemeinsam mit ...(Bild: AP/Matthias Schrader)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Für das deutsche Fußballmagazin „kicker“ ist er der beste Marco Grüll seit seinem Wechsel von Rapid zu Werder Bremen vor zwei Jahren, nach vier Bundesligaspieltagen ist er in der Scorerliste auf Platz eins – gemeinsam mit Bayern-Superstar Michael Olise.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bei Bremens 3:2-Sieg gegen Augsburg nach 0:2-Rückstand erzielte Grüll das 1:2 selbst und bereite die weiteren beiden Treffer mustergültig vor. Damit hält der 28-Jährige bei sechs Scorerpunkten (zwei Tore, vier Vorlagen) in vier Spielen. Olise hat bislang viermal getroffen und zweimal einen Assist geliefert.

... Marco Grüll.
... Marco Grüll.(Bild: GEPA)
Lesen Sie auch:
Marco Grüll
Nach 0:2-Rückstand
Grüll führt Bremen zum Sieg gegen Gregoritsch
19.09.2026

„Das will ja kein Fußballer hören“
„Man nimmt ihn immer als Kaderspieler wahr“, sagte Bremen-Coach Daniel Thioune zum etwas unterschätzten Standing von Grüll. „Man ist immer froh darüber, dass er fleißig arbeitet, dass er sich an taktische Inhalte hält und dass er dann grundsätzlich auch immer zuverlässig ist – aber das will ja kein Fußballer über sich hören.“

Jetzt ist Grüll nicht nur fleißig, sondern auch effektiv vor dem gegnerischen Tor. Deshalb teilt Trainer Thioune auch die Einschätzung des „kicker“, dass der ÖFB-Legionär derzeit am besten performt seit seinem Wechsel nach Deutschland: „Ich weiß nicht, ob wir bei Werder Bremen Marco Grüll schon mal in einer besseren Verfassung gesehen haben.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutsche Bundesliga
21.09.2026 16:47
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
184.730 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Österreich
„Da hab ich das alles einfach tun müssen …“
119.344 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der 63-Jährige in einem Video, das er vor wenigen Tagen auf Facebook veröffentlich hat: „Ich ...
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
111.429 mal gelesen
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
2149 mal kommentiert
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Außenpolitik
Türkische Medien jubeln nach Linken-Sieg in Berlin
1298 mal kommentiert
Elif Eralps Wahlsieg in Berlin ist auch in der Türkei mit großer Freude vernommen worden.
Außenpolitik
Raffinerie in Moskau brennt nach Drohnenangriff
1100 mal kommentiert
In Moskau brennt am letzten Tag der Parlamentswahl die wichtigste Raffinerie Russlands.
Mehr Deutsche Bundesliga
Bundesliga-Topscorer
Nur ein Österreicher kann mit Olise mithalten
Spieler packt aus:
Sandro Wagner? „Er hielt mich für eine Ratte“
Deutsche Bundesliga
Ilzers Hoffenheim blamiert sich auch in Paderborn
Deutsche Bundesliga
Muslic‘ Schalker verpassen Sieg gegen Elversberg
Deutsche Bundesliga
Nichts zu holen für Leipzig bei Bayer Leverkusen

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf