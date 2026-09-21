Nur ein Österreicher kann mit Olise mithalten

Für das deutsche Fußballmagazin „kicker“ ist er der beste Marco Grüll seit seinem Wechsel von Rapid zu Werder Bremen vor zwei Jahren, nach vier Bundesligaspieltagen ist er in der Scorerliste auf Platz eins – gemeinsam mit Bayern-Superstar Michael Olise.
Bei Bremens 3:2-Sieg gegen Augsburg nach 0:2-Rückstand erzielte Grüll das 1:2 selbst und bereite die weiteren beiden Treffer mustergültig vor. Damit hält der 28-Jährige bei sechs Scorerpunkten (zwei Tore, vier Vorlagen) in vier Spielen. Olise hat bislang viermal getroffen und zweimal einen Assist geliefert.
„Das will ja kein Fußballer hören“
„Man nimmt ihn immer als Kaderspieler wahr“, sagte Bremen-Coach Daniel Thioune zum etwas unterschätzten Standing von Grüll. „Man ist immer froh darüber, dass er fleißig arbeitet, dass er sich an taktische Inhalte hält und dass er dann grundsätzlich auch immer zuverlässig ist – aber das will ja kein Fußballer über sich hören.“
Jetzt ist Grüll nicht nur fleißig, sondern auch effektiv vor dem gegnerischen Tor. Deshalb teilt Trainer Thioune auch die Einschätzung des „kicker“, dass der ÖFB-Legionär derzeit am besten performt seit seinem Wechsel nach Deutschland: „Ich weiß nicht, ob wir bei Werder Bremen Marco Grüll schon mal in einer besseren Verfassung gesehen haben.“
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