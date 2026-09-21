Nur ein Österreicher kann mit Olise mithalten

„Das will ja kein Fußballer hören“

„Man nimmt ihn immer als Kaderspieler wahr“, sagte Bremen-Coach Daniel Thioune zum etwas unterschätzten Standing von Grüll. „Man ist immer froh darüber, dass er fleißig arbeitet, dass er sich an taktische Inhalte hält und dass er dann grundsätzlich auch immer zuverlässig ist – aber das will ja kein Fußballer über sich hören.“