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E-Scooter fing Feuer

Bewohner: „Dachten, wir verlieren unsere Wohnung“

Salzburg
21.09.2026 18:00
In Hallein ging ein E-Scooter in Flammen auf – Bewohnerin Sanela Marojevic wurde unsanft aus dem ...
In Hallein ging ein E-Scooter in Flammen auf – Bewohnerin Sanela Marojevic wurde unsanft aus dem Schlaf gerissen.(Bild: Krone-Collage/Markus Tschepp)
Porträt von Miroslava Dicheva
Von Miroslava Dicheva

Mitten in der Nacht ging ein E-Roller im Keller eines Halleiner Wohnhauses in Flammen auf. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner stehen auch am Tag danach noch unter Schock. Experten befürchten: „Künftig werden wir es immer öfter mit explodierenden E-Scootern zu tun haben.“

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Im Stiegenhaus ist der furchtbare Gestank auch am Tag danach kaum auszuhalten. Vor dem Haus in der Halleiner Winklerstraße überprüfen die Brandermittler die Einzelteile eines ausgebrannten E-Scooters. Die Polizei ist mit zwei Streifenwagen vor Ort. Die Hausbewohner haben bange Stunden hinter sich. „Wir wussten nicht, was los ist. Wir haben gedacht, dass wir unsere Wohnung verlieren könnten“, sagt Bewohnerin Sanela Marojevic.

Lesen Sie auch:
Die Feuerwehr verhinderte ein Ausbreiten der Flammen auf die darüberliegenden Wohnungen.
Mitten in der Nacht
E-Scooter-Akku explodiert: Kellerbrand in Hallein
21.09.2026

Was ist geschehen? Aus noch unbekannter Ursache ging in der Nacht auf Montag im Keller des Hauses ein abgestellter E-Roller in Flamen auf. Die Freiwillige Feuerwehr verhinderte Schlimmeres und löschte die Flammen. „Ein Feuerwehrmann hat uns aufgeweckt. Er stand an der Tür und sagte, dass der Keller brennt“, schildert Marojevic. Noch vollkommen schlaftrunken bekam ihre Familie strikte Anweisungen. „Ein Feuerwehrmann ist durch unsere Wohnung gegangen und hat gesagt, wir sollen auf keinen Fall die Fenster öffnen. Der Rauch ist trotzdem sofort in unsere Wohnung eingedrungen“, sagt Marojevic.

Zitat Icon

Als wir geweckt wurden, brannte es im Keller bereits. Die Feuerwehr hat gesagt, dass wir auf keinen Fall die Fenster öffnen sollen. 

Sanela Marojevic, Bewohnerin

Feuerwehr brachte Bewohner in Sicherheit
Verletzt wurde niemand. Aber: „Wir brachten vorsorglich einen Bewohner wegen der starken Rauchentwicklung aus dem ersten Stock und übergaben ihn dem Roten Kreuz“, berichtet der Halleiner Feuerwehrkommandant und Einsatzleiter Sebastian Wass gegenüber der „Krone“. Der Mann durfte nach den Belüftungsmaßnahmen der Atemschutztrupps wieder in seine Wohnung zurück. Nach knapp zwei Stunden rückten die Florianis wieder ab. Insgesamt waren 32 Mann samt acht Fahrzeugen im Einsatz.

Brandermittler untersuchten den zerstörten E-Roller.
Brandermittler untersuchten den zerstörten E-Roller.(Bild: Markus Tschepp)

Billig-Roller werden zu immer größerem Problem
Wem der E-Scooter gehörte, ist laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen. Wie ungewöhnlich ist eine Batterie-Explosion in einem Elektro-Roller? „Da die Akkus direkt unter der Stehfläche der Scooter verbaut werden, können sie leicht beschädigt werden – etwa, wenn man über eine Bordsteinkante fährt“, erklärt Wass. Da die Geräte immer billiger produziert werden, sinke auch die Qualität der Akkus. „Künftig werden wir es immer öfter mit explodierenden E-Scootern zu tun haben“, fürchtet der Brandschutzexperte.

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