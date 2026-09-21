Bewohner: „Dachten, wir verlieren unsere Wohnung“

Billig-Roller werden zu immer größerem Problem

Wem der E-Scooter gehörte, ist laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen. Wie ungewöhnlich ist eine Batterie-Explosion in einem Elektro-Roller? „Da die Akkus direkt unter der Stehfläche der Scooter verbaut werden, können sie leicht beschädigt werden – etwa, wenn man über eine Bordsteinkante fährt“, erklärt Wass. Da die Geräte immer billiger produziert werden, sinke auch die Qualität der Akkus. „Künftig werden wir es immer öfter mit explodierenden E-Scootern zu tun haben“, fürchtet der Brandschutzexperte.