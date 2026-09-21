„Dieser Moment geht mir heute noch viel näher“

„Der Moment, als ich im März erstmals wieder in eine Skibindung gestiegen bin, war sehr cool“, erzählt Magdalena Egger beim „Krone“-Termin auf der Dornbirner Birkenwiese und strahlt mit der – just in dem Moment aufgehenden Herbstsonne – um die Wette. „Auch wenn es nur eine Tourenskibindung war. Das letzte Mal, als ich davor versucht habe in eine Bindung zu steigen, war nach meinem Sturz in Zauchensee. Damals hat es sich nicht gut angefühlt, weil mir da einfach das Knie abgehaut ist.“