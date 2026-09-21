Klopp leitet erstes Training als Bundestrainer

Der erste Block des 44-Mann-Kaders der deutschen Nationalmannschaft ist in Herzogenaurach angekommen und wurde von Neo-Bundestrainer Jürgen Klopp herzlich begrüßt. Noch am selben Tag folgte das erste Training unter dem neuen Bundestrainer.
Klopp und sein Trainerteam sind bereits seit Freitag im Home Ground von DFB-Partner adidas in Herzogenaurach. Der Bundestrainer und seine Assistenten schauten zusammen die Fußball-Partien am Wochenende, beobachteten noch einmal die am Donnerstag nominierten 44 Spieler ihres Kaders und nutzten die gemeinsame Zeit, um sich in Besprechungen auf ihre erste Länderspielmaßnahme vorzubereiten.
Am späten Sonntagabend reisten dann auch die ersten Nationalspieler an. Die Spieler des FC Bayern München, die bereits am Freitagabend 7:0 gegen Union Berlin gewonnen hatten, außerdem Kevin Schade, der mit dem FC Brentford ebenfalls am Freitag 3:0 gegen Chelsea gewonnen hatte, sowie Torwart Finn Dahmen vom FC Augsburg kamen schon am Sonntag im Home Ground an. Der vollständige erste Kader stand dann am Montag für die erste Trainingseinheit unter Klopp bereit.
Der Ex-Head-of-Global-Soccer bei Red Bull nominierte für die ersten vier Nations-League-Länderspiele einen Doppel-Kader, der 44 Akteure umfasst. Dabei sind noch 16 WM-Teilnehmer, 16 Akteure sind ohne Länderspieleinsatz. „Ich möchte so viele Spieler wie möglich kennenlernen, so viele Eindrücke wie möglich von ihnen bekommen“, sagte Klopp am Freitag.
Der Nachfolger von Julian Nagelsmann startet mit gleich vier Spielen in der Nations League – beginnend am Donnerstag in Amsterdam gegen Erzrivale Niederlande und Griechenland (27.9.). Am 1. Oktober folgt dann das Spiel gegen Serbien und erneut das Rückspiel gegen Griechenland am 4.10 – alle jeweils um 20.45 Uhr.
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