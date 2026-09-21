Klopp leitet erstes Training als Bundestrainer

Am späten Sonntagabend reisten dann auch die ersten Nationalspieler an. Die Spieler des FC Bayern München, die bereits am Freitagabend 7:0 gegen Union Berlin gewonnen hatten, außerdem Kevin Schade, der mit dem FC Brentford ebenfalls am Freitag 3:0 gegen Chelsea gewonnen hatte, sowie Torwart Finn Dahmen vom FC Augsburg kamen schon am Sonntag im Home Ground an. Der vollständige erste Kader stand dann am Montag für die erste Trainingseinheit unter Klopp bereit.