Wehrdienstreform: Geht sich das bis 1. Jänner aus?

Mit Jahreswechsel soll das neue Grundwehrdienst-Modell in Kraft treten. Zusätzlich zu den üblichen sechs Monaten müssen Wehrdiener zukünftig zu weiteren Truppen- und Milizübungen antreten. Wie und ob die nötige Zweidrittelmehrheit im Parlament zustande kommen soll, steht bislang allerdings noch in den Sternen. Unsere Frage des Tages vom 20. September lautet: „Neuer Wehrdienst: Schafft die Regierung den Start 1. Jänner 2027?“
Ihre Meinung zählt!
Denken Sie, dass die Reform mit 1. Jänner vollständig in Kraft tritt, oder rechnen Sie mit Verzögerungen? Sind Sie mit der Ausweitung des Grundwehrdienstes zufrieden, oder hätten Sie ein anderes Modell bevorzugt? Wie haben Sie Ihre Zeit beim Bundesheer in Erinnerung?
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