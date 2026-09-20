Wehrdienstreform: Geht sich das bis 1. Jänner aus?

Mit Jahreswechsel soll das neue Grundwehrdienst-Modell in Kraft treten. Zusätzlich zu den üblichen sechs Monaten müssen Wehrdiener zukünftig zu weiteren Truppen- und Milizübungen antreten. Wie und ob die nötige Zweidrittelmehrheit im Parlament zustande kommen soll, steht bislang allerdings noch in den Sternen. Unsere Frage des Tages vom 20. September lautet: „Neuer Wehrdienst: Schafft die Regierung den Start 1. Jänner 2027?“