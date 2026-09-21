Tschechien führt wieder Spritpreisdeckel ein

Das sei der niedrigste von den EU-Richtlinien erlaubte Wert. Das Spritpreispaket gilt zunächst nur für einen Monat, kann aber verlängert werden. „Diese Maßnahme wirkt deutlich gegen die Inflation, ist eine Erleichterung für Firmen und Haushalte und hält die Treibstoffpreise in der Tschechischen Republik auf einem der günstigsten Niveaus in der EU“, ist Finanzministerin Alena Schillerova überzeugt. Von Anfang April bis Ende Juli gab es bereits einen Preisdeckel.