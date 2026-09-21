Beim Aufsteirern „vertragen sich alle“

Schlagerbarbie als Fixinventar

„Großartig“, brachte es „Krone“- und Mediaprint-Geschäftsführer Clemens Schwaiger auf den Punkt. „Es ist wirklich toll, da dabei sein zu dürfen.“ Eine, die beim Aufsteirern längst zum Fixinventar gehört, ist Schlagerbarbie Melissa Naschenweng. Noch am Vorabend stand die Kärntnerin in Bremen auf der Bühne und um 4.30 Uhr klingelte bereits wieder der Wecker. Das Fest wollte sie sich trotzdem nicht entgehen lassen. „Das gehört einfach dazu“, nahm sie es gelassen. Für Naschenweng ist die Großveranstaltung „eine Art Familienfest“ – eines, bei dem für sie einfach alles zusammenpasst. Ihr Drei-Wort-Fazit: „Steirisch, stimmgewaltig und traditionell.“