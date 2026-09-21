Beim Aufsteirern „vertragen sich alle“

Am zweiten und zugleich wichtigsten Festtag des Jubiläumswochenendes herrschte in Graz noch einmal Hochbetrieb. Beim Frühschoppen in der „Krone“-Alm feierten Melissa Naschenweng, Uwe Ochsenknecht und weitere zahlreiche Gäste den Höhepunkt des Traditionsfestes.
Man riecht sie, man schmeckt sie und man spürt sie an jeder Ecke: Wohl nirgendwo lässt sich die Steiermark so intensiv erleben wie beim Aufsteirern. Am Sonntag erreichte das große Jubiläumsfest in der Grazer Innenstadt seinen Höhepunkt – und auch beim Frühschoppen in der „Krone“-Alm war die Stimmung bestens.
Schlagerbarbie als Fixinventar
„Großartig“, brachte es „Krone“- und Mediaprint-Geschäftsführer Clemens Schwaiger auf den Punkt. „Es ist wirklich toll, da dabei sein zu dürfen.“ Eine, die beim Aufsteirern längst zum Fixinventar gehört, ist Schlagerbarbie Melissa Naschenweng. Noch am Vorabend stand die Kärntnerin in Bremen auf der Bühne und um 4.30 Uhr klingelte bereits wieder der Wecker. Das Fest wollte sie sich trotzdem nicht entgehen lassen. „Das gehört einfach dazu“, nahm sie es gelassen. Für Naschenweng ist die Großveranstaltung „eine Art Familienfest“ – eines, bei dem für sie einfach alles zusammenpasst. Ihr Drei-Wort-Fazit: „Steirisch, stimmgewaltig und traditionell.“
Steirerliebe
Während die Sängerin längst Stammgast ist, feierte Uwe Ochsenknecht – genau wie Tochter Cheyenne – heuer seine Premiere. Dem Schauspieler gefiel besonders, dass es in Graz „nicht ganz so kommerziell“ zugehe wie beim Oktoberfest. Außerdem zeigte er sich von den Steirern sichtlich angetan: „Sie sind alle sehr lieb und freundlich. Und ganz wichtig: Sie vertragen sich alle – das ist doch schön.“
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