Auto krachte in Wohnhaus: Lenker (19) verstorben

Samstagfrüh kam ein 19-Jähriger in Brodersdorf (Graz-Umgebung) mit seinem Auto von der Straße ab, der Pkw hob ab und krachte mit voller Wucht in ein Mehrparteienhaus. Wie berichtet, wurde dabei eine Wand durchbrochen und das Auto blieb halb in einer Wohnung stehen. Der Bewohner hatte in einem Nebenzimmer geschlafen und kam mit dem Schrecken davon.