Auto krachte in Wohnhaus: Lenker (19) verstorben

Einen tragischen Ausgang nahm ein schwerer Verkehrsunfall in Graz-Umgebung vom vergangenen Wochenende: Wie berichtet, war ein Autofahrer (19) von der Straße abgekommen und in ein Mehrparteienhaus gekracht. Jetzt ist der junge Mann im LKH Graz an seinen schweren Verletzungen gestorben.
Samstagfrüh kam ein 19-Jähriger in Brodersdorf (Graz-Umgebung) mit seinem Auto von der Straße ab, der Pkw hob ab und krachte mit voller Wucht in ein Mehrparteienhaus. Wie berichtet, wurde dabei eine Wand durchbrochen und das Auto blieb halb in einer Wohnung stehen. Der Bewohner hatte in einem Nebenzimmer geschlafen und kam mit dem Schrecken davon.
Die Feuerwehr musste das Dach des Autos aufwendig abnehmen, um den schwer verletzten Lenker zu befreien. Der 19-Jährige wurde ins LKH Graz eingeliefert. Im Unfallauto fanden Polizisten Alkohol und Drogenutensilien.
Wie die Polizei am Montag mitteilt, ist der junge Mann inzwischen im LKH Graz verstorben.
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