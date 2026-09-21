Krise der Volksparteien: Das Ende für CDU und ÖVP?

Ob Union in Deutschland oder ÖVP in Österreich: Die klassischen Volksparteien stürzen ab. Jahrzehntelang war die Vormachtstellung der bürgerlichen Großparteien weitestgehend garantiert, Mehrheiten ohne sie waren rechnerisch kaum denkbar. Den jüngsten Wahlen und Umfragen zufolge stecken die Konservativen nun im wohl tiefsten Tal ihrer Nachkriegsgeschichte. Woher kommt der radikale Verlust an Vertrauen und wie kann man dieses wieder zurückgewinnen?
Zum ersten Mal in ihrer 81-jährigen Geschichte scheitert die CDU bei einer Landtagswahl an der Fünf-Prozent-Hürde: In Mecklenburg-Vorpommern fliegt die Union aus dem Parlament. Auch in Berlin büßen die Christdemokraten fast zehn Prozentpunkte ein und müssen Platz eins an die Linke abgeben. Bundeskanzler Friedrich Merz übernimmt zwar verbal die Verantwortung für das Debakel, will aber Parteichef und Kanzler bleiben.
Dunkelblaue Wolken
Auch hierzulande scheint die ÖVP nicht aus ihrem Tief ausbrechen zu können. Historische Niederlagen wie die der deutschen Schwesterpartei blieben zwar bislang noch aus, mit den Landtagswahlen in Oberösterreich und Tirol 2027 stehen aber bereits dunkelblaue Wolken am Horizont.
„Links ist vorbei“
Wie kann den Traditionsparteien der Befreiungsschlag gelingen? CDU-Chef Merz kündigte vor der Bundestagswahl vollmundig an: „Links ist vorbei!“ Auch die ÖVP beschwor regelmäßig markige Kurskorrekturen nach rechts. In der Realität regieren beide jedoch im Bund mit sozialdemokratischen Partnern. Ambitionierte Rechtskurse lassen sich in diesen Zweckbündnissen kaum glaubwürdig umsetzen.
Das Ergebnis: Bei Neuwahlen droht beiden Parteien das Abrutschen in die Zweitrangigkeit. Die AfD kratzt bundesweit an der 30-Prozent-Marke, die FPÖ dominiert die österreichischen Umfragen seit Koalitionsbeginn unangefochten und könnte bei einem verfrühten Urnengang mehr Stimmen auf sich vereinen als ÖVP und SPÖ zusammen. Droht den einstigen Staatsparteien auf Dauer nur noch die Juniorrolle hinter den Rechtspopulisten?
Worauf führen Sie den rasanten Absturz der „Volksparteien“ CDU und ÖVP zurück? Wie kann man angesichts der weiterhin drohenden Wahlniederlagen zurück zu alter Stärke finden? Wie müssten sich CDU und ÖVP personell und inhaltlich erneuern, um gerade Wähler aus dem rechten Spektrum zurückzugewinnen?
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