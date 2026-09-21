Krise der Volksparteien: Das Ende für CDU und ÖVP?

Zum ersten Mal in ihrer 81-jährigen Geschichte scheitert die CDU bei einer Landtagswahl an der Fünf-Prozent-Hürde: In Mecklenburg-Vorpommern fliegt die Union aus dem Parlament. Auch in Berlin büßen die Christdemokraten fast zehn Prozentpunkte ein und müssen Platz eins an die Linke abgeben. Bundeskanzler Friedrich Merz übernimmt zwar verbal die Verantwortung für das Debakel, will aber Parteichef und Kanzler bleiben.