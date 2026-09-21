„Pedro hat versprochen, dass er zurückkommen wird“

Während des MotoGP-Rennens in Spielberg konnte KTM-Sportchef Pit Beirer gar nicht mehr hinsehen. Er litt mit, drückte die Augen zu, hatte schwitzige Hände. „Du beginnst von der Box aus mit dem Fahrer und dem Motorrad zu sprechen – auch wenn es nicht hilft. Du probierst es, hoffst einfach, dass nichts mehr passiert.“