„Pedro hat versprochen, dass er zurückkommen wird“

Was war das für ein Traum-Wochenende für KTM am Red Bull Ring in Spielberg. Die Mattighofner feierten den ersten MotoGP-Sieg seit fast vier Jahren. Sportchef Pit Beirer, der mit dem Motorrad-Team auch die vergangenen schweren Monate durchlebte, sprach mit der „Krone“ über die großen Emotionen.
Während des MotoGP-Rennens in Spielberg konnte KTM-Sportchef Pit Beirer gar nicht mehr hinsehen. Er litt mit, drückte die Augen zu, hatte schwitzige Hände. „Du beginnst von der Box aus mit dem Fahrer und dem Motorrad zu sprechen – auch wenn es nicht hilft. Du probierst es, hoffst einfach, dass nichts mehr passiert.“
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