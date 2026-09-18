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Trennung ohne Drama: Kann das wirklich gut gehen?

Intim
18.09.2026 08:00
Die Carpendales machen es vor: glücklich zusammen, aber kein Paar mehr zu sein. Könnten Sie auch ...
Die Carpendales machen es vor: glücklich zusammen, aber kein Paar mehr zu sein. Könnten Sie auch so leben?(Bild: Krone-Collage/Krone KREATIV/Krone Kreativ/Stock.adobe.com, Netfalls 2015, Svitlana - stock.adobe.com, kieferpix - stock.adobe.com, Andrey Sayfutdinov Photographer, Instagram/Wayne Carpendale)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Sie sind kein Paar mehr, wohnen aber weiterhin zusammen, tragen ihre Eheringe und verstehen sich bestens: Annemarie Carpendale und Wayne Carpendale zeigen, dass eine Trennung offenbar auch ganz ohne Rosenkrieg funktionieren kann – wir berichteten. Und wir fragen uns: Könnten Sie das auch?

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Kein Liebespaar mehr, aber weiterhin Familie und ein gutes Team: So beschreiben die Carpendales ihre neue Situation. Was meinen Sie: Ist das etwas, was man anstreben sollte? Vor allem, wenn man – wie die beiden – Kinder zusammen hat?

Aber wie sollte das konkret ablaufen: Könnten auch Sie nach einer Trennung weiterhin mit Ihrem Ex-Partner zusammenleben? Vielleicht sogar gemeinsam essen, Familienfeste feiern und den Alltag miteinander verbringen? Oder wäre das für Sie völlig undenkbar?

Und wie sieht es mit Freundschaft nach dem Liebes-Aus aus? Kann aus Liebe tatsächlich Freundschaft werden? Oder braucht es Abstand, damit beide wirklich neu anfangen können?

Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie mit einem Ex noch eng befreundet oder könnten sich sogar vorstellen, weiterhin zusammenzuwohnen? Oder heißt es bei Ihnen nach einer Trennung ganz klar: Aus und vorbei? Wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen!

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