Trump sperrt Medien aus: Sender ziehen Notbremse

Nach Angaben der drei Medien entzog das Weiße Haus den Journalisten ihre Akkreditierungen „ohne Vorankündigung oder Verfahren“, weil die Regierung „Einwände gegen unsere Berichterstattung hatte“. Wenn dagegen nicht vorgegangen werde, „bedroht dies die Pressefreiheit und das Recht der Öffentlichkeit auf einen unabhängigen Journalismus frei von staatlicher Einflussnahme“, erklärten die Medien. Bei der Klage handelt es sich nach ihren Angaben um einen Eilantrag. Damit soll sich ein Gericht möglichst rasch mit dem Fall befassen.