Unterhaus-Legende träumt vom ersten Aufstieg

Der USV Ragnitz besiegte den FC Lankowitz im Schlager der Gebietsliga West. Beide Teams aus dem steirischen „Spiel der Runde“ haben schwere Zeiten hinter sich. EIn Kult-Tormann ist besonders heiß auf den Erfolg.
Zwei Teams mit bewegter Vergangenheit trafen im „Steirerkrone“-Spiel der Runde in der Gebietsliga West aufeinander, in dem Lankowitz Ragnitz empfing. Die Hausherren mussten einst nach dem Tod von Gönner Hubert Scheer und der daraus resultierenden Insolvenz 2016 den Schritt aus der Landesliga in die 1. Klasse gehen. Mittlerweile hat man sich wieder erholt – wie Sportchef Andreas Resch erklärt: „Wir stehen gut da. Im Verein packen alle mit an. Fußballerisch machen die Spieler eine schöne Entwicklung durch.“
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