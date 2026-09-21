„Franzose“ Hirscher trainiert schon in Ushuaia

Vor wenigen Tagen noch in der Ski-Halle in den Niederlanden, jetzt schon beim Riesentorlauf-Training in Ushuaia (Argentinien)! Marcel Hirscher gibt für die neue Saison schon richtig Gas – gemeinsam mit den Franzosen ...
Ein Video im Internet zeigt, wie der 37-jährige Salzburger gekonnt seine Schwünge zieht. Gemeinsam mit Frankreichs Team nützte er eine RTL-Strecke, um sich in Ushuaia auf den Weltcup-Start vorzubereiten. Schließlich steigt schon am 25. Oktober der Eröffnungs-Riesenslalom in Sölden.
Hirscher scheint also nach überstandener Knieverletzung fest entschlossen zu sein, noch eine Saison dranzuhängen. Immerhin war er seit seinen größten Erfolgen im ÖSV-Lager nicht mehr zum Trainingslager nach Ushuaia gereist.
Einen unmittelbaren Vergleich konnte der achtfache Gesamt-Weltcupsieger mit den französischen Skirennläuferinnen ziehen. Auch sie trainierten auf diesem Hang, bevor sie weiter nach Nevados de Chillán (Chile) reisten. Camille Cerutti postete in den sozialen Netzwerken sogar ein Foto mit Hirscher.
Entscheidung naht
Ob Hirscher allerdings wirklich in Sölden starten wird, ist noch offen. Eine Entscheidung soll bei der FIS-Herbstsitzung in Genf in knapp zwei Wochen fallen. „Soweit wir informiert sind, hat er sich gut erholt. Er hat hart trainiert und es freut uns, dass es Marcel wieder gut geht“, meinte FIS-Renndirektor Markus Waldner gegenüber dem ORF. Hirscher hat zwar nur drei von seinen eigentlich 20 Wildcard-Starts absolviert, allerdings sind seither nun schon fast zwei Jahre vergangen. Waldner gab an, dass möglicherweise ein Verletztenstatus benutzt werden kann. „Theoretisch kann er noch 17-mal mit diesem Status fahren.“ Es bedürfe aber für jedes Rennen einer eigenen Anfrage.
Ende 2024 hatte sich Hirscher im Training einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen, seither bestritt der für die Niederlande startende Technik-Spezialist kein Weltcup-Rennen mehr.
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