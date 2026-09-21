Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sölden kann kommen

„Franzose“ Hirscher trainiert schon in Ushuaia

Ski Alpin
21.09.2026 18:06
Marcel Hirscher fährt in Argentinien schon Riesentorlauf.
Marcel Hirscher fährt in Argentinien schon Riesentorlauf.(Bild: Krone-Collage/GEPA, Krone KREATIV/instagram (ski_chrono))
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Vor wenigen Tagen noch in der Ski-Halle in den Niederlanden, jetzt schon beim Riesentorlauf-Training in Ushuaia (Argentinien)! Marcel Hirscher gibt für die neue Saison schon richtig Gas – gemeinsam mit den Franzosen ...  

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Ein Video im Internet zeigt, wie der 37-jährige Salzburger gekonnt seine Schwünge zieht. Gemeinsam mit Frankreichs Team nützte er eine RTL-Strecke, um sich in Ushuaia auf den Weltcup-Start vorzubereiten. Schließlich steigt schon am 25. Oktober der Eröffnungs-Riesenslalom in Sölden. 

Hirscher scheint also nach überstandener Knieverletzung fest entschlossen zu sein, noch eine Saison dranzuhängen. Immerhin war er seit seinen größten Erfolgen im ÖSV-Lager nicht mehr zum Trainingslager nach Ushuaia gereist.

Einen unmittelbaren Vergleich konnte der achtfache Gesamt-Weltcupsieger mit den französischen Skirennläuferinnen ziehen. Auch sie trainierten auf diesem Hang, bevor sie weiter nach Nevados de Chillán (Chile) reisten. Camille Cerutti postete in den sozialen Netzwerken sogar ein Foto mit Hirscher.

(Bild: Krone KREATIV/Instagram (Camille_Cerutti))

Entscheidung naht
Ob Hirscher allerdings wirklich in Sölden starten wird, ist noch offen. Eine Entscheidung soll bei der FIS-Herbstsitzung in Genf in knapp zwei Wochen fallen. „Soweit wir informiert sind, hat er sich gut erholt. Er hat hart trainiert und es freut uns, dass es Marcel wieder gut geht“, meinte FIS-Renndirektor Markus Waldner gegenüber dem ORF. Hirscher hat zwar nur drei von seinen eigentlich 20 Wildcard-Starts absolviert, allerdings sind seither nun schon fast zwei Jahre vergangen. Waldner gab an, dass möglicherweise ein Verletztenstatus benutzt werden kann. „Theoretisch kann er noch 17-mal mit diesem Status fahren.“ Es bedürfe aber für jedes Rennen einer eigenen Anfrage.

Lesen Sie auch:
Marcel Hirscher ist zurück auf dem Schnee.
Baldiges Comeback?
„Jeden Moment genossen“: Hirscher zurück am Ski
17.09.2026

Ende 2024 hatte sich Hirscher im Training einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen, seither bestritt der für die Niederlande startende Technik-Spezialist kein Weltcup-Rennen mehr.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ski Alpin
21.09.2026 18:06
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
184.730 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Österreich
„Da hab ich das alles einfach tun müssen …“
119.344 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der 63-Jährige in einem Video, das er vor wenigen Tagen auf Facebook veröffentlich hat: „Ich ...
Innenpolitik
30.000 € Steuergeld für Foto von Wolfgang Sobotka
111.429 mal gelesen
Wolfgang Sobotka sorgt auch nach seiner Amtszeit noch für kostspielige Kunst im Parlament.
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
2149 mal kommentiert
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Außenpolitik
Türkische Medien jubeln nach Linken-Sieg in Berlin
1298 mal kommentiert
Elif Eralps Wahlsieg in Berlin ist auch in der Türkei mit großer Freude vernommen worden.
Außenpolitik
Raffinerie in Moskau brennt nach Drohnenangriff
1100 mal kommentiert
In Moskau brennt am letzten Tag der Parlamentswahl die wichtigste Raffinerie Russlands.
Mehr Ski Alpin
Sölden kann kommen
„Franzose“ Hirscher trainiert schon in Ushuaia
Einst Kitz-Sensation
Ex-ÖSV-Abfahrtschampion hat neue Aufgabe gefunden
Zuletzt bei Hirscher
Der Skizirkus trauert um seinen „Skischuh-Papst“
Sport Tv Logo
„Amtssprache“ Englisch
Schöpf und Spielberger pfeilschnell mit „Lotus“
Als „Teil des Teams“
Ex-ÖSV-Ass stellt sich einer neuen Herausforderung

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf