Sexuelle Avancen im Büro: Wo bleibt der Aufschrei?

Das Muster ist oft ähnlich: Die Frau ist dem Mann in der Hierarchie untergeordnet und somit von ihm abhängig. Der Chef hebt die Schönheit und Klugheit der Frau hervor, bevorzugt und isoliert sie dadurch von anderen. Dann werden Schritt für Schritt die ersten Grenzen überschritten. Für einen Karriereaufstieg wird eine Gegenleistung erwartet. Männliche Alphatiere üben so in der Berufswelt häufig an weiblichen Untergebenen ihre Machtposition aus.