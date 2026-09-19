Teure Präsidentenbilder: Gehört das abgeschafft?

Für einige Aufregung sorgt derzeit die Berichterstattung über Ex-Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), der sich mit einem 30.000 Euro teuren Foto im Hohen Haus verewigen lassen will. Unsere Frage des Tages vom 19. September lautet: „Teure Präsidentenporträts im Parlament: Gehört das abgeschafft?“
Wie denken Sie über die bestehende Tradition, dass der Nationalratspräsident sich mittels Foto oder Gemälde im Hohen Haus verewigen lässt? Was sagen Sie zu den Kosten? Finden Sie diese noch vertretbar, oder ist Ihnen der Betrag zu hoch?
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