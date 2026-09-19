Teure Präsidentenbilder: Gehört das abgeschafft?

Wie denken Sie über die bestehende Tradition, dass der Nationalratspräsident sich mittels Foto oder Gemälde im Hohen Haus verewigen lässt? Was sagen Sie zu den Kosten? Finden Sie diese noch vertretbar, oder ist Ihnen der Betrag zu hoch?



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