Couch drohte auf Frau zu stürzen – so lief Bergung

Es ging um Zentimeter – und um Sekunden: Nachdem in der Färbergasse in der Wiener Innenstadt drei Geschoßdecken eingestürzt waren, begann für die Einsatzkräfte eine dramatische Rettungsaktion. Eine 57-jährige Frau war unter den Trümmern eingeschlossen. Direkt über ihr drohte eine Couch abzustürzen.