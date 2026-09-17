Wie politisch dürfen Musiker sein?

Dass sich Andreas Gabalier im „Krone“-Interview zu politischen Debatten äußerte, stößt einigen Menschen sauer auf. Und aufgrund der gespaltenen Meinungen zum Gaza-Konflikt könnte Ed Sheeran ganz ohne Support-Acts auf Tour gehen müssen. Damit steht wieder einmal die Frage im Raum, wie viel politische Meinung auf der Konzertbühne Platz hat. Was meinen Sie dazu?