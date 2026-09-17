Kanada nähert sich der EU – ein richtiger Schritt?

Kanada und die Europäische Union wollen ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen. Die Entwicklung sorgt für Zustimmung, wirft aber auch Fragen zu den politischen, wirtschaftlichen und strategischen Folgen auf. Unsere Frage des Tages vom 17. September lautet: „Kanada rückt näher an die EU – ein richtiger Schritt?“
Ihre Meinung zählt!
Welche Chancen sehen Sie in einer engeren Zusammenarbeit zwischen Kanada und der EU? Wie könnte Europa von einer stärkeren Partnerschaft mit Kanada profitieren? Wo sehen Sie mögliche Risiken oder Nachteile? Welche Folgen könnten sich für Österreich ergeben?
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