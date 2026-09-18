Rekord-Spritpreis: Ändern Sie Ihr Fahrverhalten?

Der Krieg im Iran lässt die Spritpreise weiterhin in ungeahnte Höhen schießen. Auch die Preise für Benzin überschreiten mittlerweile fast die Zwei-Euro-Marke. Eine Entspannung an den Zapfsäulen scheint weiterhin nicht in Sicht. Unsere Frage des Tages vom 18. September lautet: „Spritpreis auf Rekordhoch: Müssen Sie sich beim Autofahren einschränken?“
Ihre Meinung zählt!
Achten Sie beim Tanken mittlerweile genauer auf den Preis? Passen Sie Ihren Fahrstil durch die gestiegenen Preise an? Fahren Sie langsamer, oder verzichten Sie sogar gänzlich auf nicht notwendige Fahrten?
Wir freuen uns auf Ihre Meinungen in den Kommentaren!
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