Rekord-Spritpreis: Ändern Sie Ihr Fahrverhalten?

Der Krieg im Iran lässt die Spritpreise weiterhin in ungeahnte Höhen schießen. Auch die Preise für Benzin überschreiten mittlerweile fast die Zwei-Euro-Marke. Eine Entspannung an den Zapfsäulen scheint weiterhin nicht in Sicht. Unsere Frage des Tages vom 18. September lautet: „Spritpreis auf Rekordhoch: Müssen Sie sich beim Autofahren einschränken?“