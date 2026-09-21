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Frage des Tages

Machen Ihnen die deutschen Wahlergebnisse Sorgen?

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21.09.2026 11:51
Die Linke landet in Berlin mit 25,7 Prozent der Stimmen klar auf dem ersten Platz.
Die Linke landet in Berlin mit 25,7 Prozent der Stimmen klar auf dem ersten Platz.(Bild: AFP/JENS SCHLUETER)
Porträt von Stefan Svitak
Von Stefan Svitak

Nur zwei Wochen nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt fegt erneut ein Tornado durch die deutsche Politiklandschaft: In Berlin steigt die Linke erstmals seit der Deutschen Wiedervereinigung zur stärksten Kraft auf; in Mecklenburg-Vorpommern siegt die AfD, während die CDU an der 5-Prozent-Hürde scheitert. Unsere Frage des Tages vom 21. September lautet: „Machen Ihnen die Wahlergebnisse in Deutschland Sorgen?“

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