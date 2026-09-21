Machen Ihnen die deutschen Wahlergebnisse Sorgen?

Nur zwei Wochen nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt fegt erneut ein Tornado durch die deutsche Politiklandschaft: In Berlin steigt die Linke erstmals seit der Deutschen Wiedervereinigung zur stärksten Kraft auf; in Mecklenburg-Vorpommern siegt die AfD, während die CDU an der 5-Prozent-Hürde scheitert. Unsere Frage des Tages vom 21. September lautet: „Machen Ihnen die Wahlergebnisse in Deutschland Sorgen?“