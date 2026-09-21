Machen Ihnen die deutschen Wahlergebnisse Sorgen?

Nur zwei Wochen nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt fegt erneut ein Tornado durch die deutsche Politiklandschaft: In Berlin steigt die Linke erstmals seit der Deutschen Wiedervereinigung zur stärksten Kraft auf; in Mecklenburg-Vorpommern siegt die AfD, während die CDU an der 5-Prozent-Hürde scheitert. Unsere Frage des Tages vom 21. September lautet: „Machen Ihnen die Wahlergebnisse in Deutschland Sorgen?“
Ihre Meinung zählt!
Wie bewerten Sie die Ergebnisse der gestrigen Wahlen? Machen Ihnen die Wahlsiege der Parteien am linken und rechten Rand Sorgen? Denken Sie, dass die Ergebnisse Vorzeichen für kommende Wahlen in Österreich sein könnten?
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